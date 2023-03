Poznań będzie trzecim polskim miastem opisanym przez wydawnictwo Michelin. Jego recenzenci muszą jednak najpierw przyjechać do stolicy Wielkopolski i ocenić tutejsze lokale. Najlepsze mają szansę otrzymać prestiżową gwiazdkę.

Czerwone gwiazdki Michelin wkrótce otrzymają także poznańskie restauracje / Shutterstock

Restauracje z Poznania zostaną uwzględnione w najbliższym wydaniu prestiżowego zestawienia Michelin - poinformował wydawca magazynu. To trzecie polskie miasto - po Warszawie i Krakowie - które zostanie ocenione przez słynnych inspektorów.

Gastronomiczna oferta Poznania została dostrzeżona, przez najważniejszy przewodnik kulinarny na rynku. Świadczy to o ogromnym potencjale naszej oferty. Właśnie dołączyliśmy do gastronomicznej czołówki, do grona miast, które każdy smakosz powinien odwiedzić - podkreślił Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), odpowiedzialnej m.in. za promocję kulinarnej oferty miasta.

Mazurczak dodał, że od wielu lat oferta kulinarna Poznania zyskiwała popularność i stawała się coraz ważniejszym elementem wyboru kierunku podróży przez turystów.

Dziś kulinaria są jednym z głównych argumentów przemawiającym za wizytą w naszym mieście i mamy wrażenie, że wkrótce staną się tym wiodącym - zaznaczył Mazurczak.

Jak poinformowała Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, informacja o wyróżnieniu publikowana jest w trudnym dla polskiej gastronomii momencie. Tym bardziej należy docenić starania branży, która mimo niesprzyjających okoliczności skupiła na sobie uwagę najważniejszych recenzentów kulinarnych na świecie - wskazano.



Jakub Pindych, recenzent i dziennikarz kulinarny współpracujący z PLOT zaznaczył, że dla poznańskiej gastronomii komunikat Michelin "to początek drogi, a nie jej koniec".

Trzeba pamiętać, że inspektorzy czerwonego przewodnika będą do Poznania wracać. Każda następna wizyta to szansa na nowe odkrycia i wyróżnienie kolejnych miejsc na kulinarnej mapie Poznania. Każda restauracja, bar i kawiarnia ma taką szansę - wskazał Pindych.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna akcentuje, że kulinarna oferta Poznania od lat uznawana była za jedną z ciekawszych w Polsce. W czerwcu dowiemy się, które restauracje z Poznania trafią do przewodnika Michelin.