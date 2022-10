Samorząd Poznania na razie nie będzie prowadził dystrybucji węgla – poinformował magistrat. W czwartek w Senacie będzie głosowany projekt ustawy umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie, która nie przekracza 2 tys. złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek w Senacie odbędzie się głosowanie ustawy umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. złotych. Zgodnie z założeniami gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować paliwo od importerów w cenie 1,5 tys. zł za tonę.

Dla dobra poznaniaków i poznanianek miasto pozostawi dystrybucję węgla w rękach firm, które się w tym wyspecjalizowały i są w stanie zrobić to lepiej niż samorząd - podkreślono w wydanym oświadczeniu poznańskiego magistratu.



Zaznaczono, że w Poznaniu działa kilka firm pośredniczących w obrocie węglem. Zatrudniają one pracowników oraz dysponują odpowiednim zapleczem przestrzennym i pojazdami, którymi można transportować to paliwo. Przede wszystkim jednak mają także kilkunastoletnie doświadczenie w obrocie opałem. Stanowi to gwarancję sprawnego zorganizowania w krótkim czasie dystrybucji węgla w preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych - podkreślono.



Poznański magistrat zapewnił, że będzie aktywnie informować firmy handlujące węglem o możliwościach, jakie daje rządowy program i zachęcać je do skorzystania z oferty przewidzianej projektowaną ustawą.



W oświadczeniu zastrzeżono, że samorząd będzie "bacznie obserwować sytuację na rynku paliw" oraz sposób realizacji rządowego programu. W zależności od dalszych potrzeb mieszkańców i mieszkanek Poznania miasto nie wyklucza, że skorzysta z rozwiązań przewidzianych w ustawie - zaznaczono.

Magistrat zapewnił, że wszyscy mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą skorzystać ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.



W przesłanej informacji dodano, że w stolicy Wielkopolski ponad 60 proc. odbiorców indywidualnych korzysta z ciepła systemowego dostarczanego przez spółkę Veolia Energia Poznań S.A., a wsparcie w postaci dodatku węglowego otrzymało 6 tys. gospodarstw domowych. Tym samym zostały zabezpieczone na pierwszy etap okresu grzewczego - podkreślono.



Do końca listopada osoby, które kwalifikują się do skorzystania z dodatku węglowego lub dodatku z tytułu ogrzewania domu drewnem, olejem opałowym, gazem LPG, mogą złożyć wniosek do Poznańskiego Centrum Świadczeń. Z kolei 1 grudnia rozpocznie się nabór wniosków o dodatek elektryczny dla osób ogrzewających swoje domy urządzeniami na prąd - poinformował magistrat.