Od tego weekendu aż do 25 września w Poznaniu trwał będzie sezon linii turystycznych. Na trasach tramwajowych i autobusowych jeździł będzie historyczny tabor, dzięki któremu mieszkańcy miasta i turyści będą mogli poznawać i podziwiać stolicę Wielkopolski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Autobusy powiozą chętnych m.in. do Muzeum Broni Pancernej i do Nowego Zoo. Linia tramwajowa przewiezie chętnych dookoła centrum miasta. Historyczne tramwaje i autobusy będą kursować w każdy weekend oraz dni świąteczne.



Spółka MPK Poznań to nowoczesne przedsiębiorstwo, które nie zapomina o swojej przeszłości. Staramy się zachować historyczny tabor w stanie czynnym, aby młode pokolenie mogło przekonać się, w jaki sposób podróżowali ich rodzice i dziadkowie - powiedział prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni.



W inauguracyjny, majowy weekend ulicami miasta jeździ linia tramwajowa numer 0. Każdego dnia tramwaj wyjeżdża sześciokrotnie z przystanku przy Starym Zoo.



W sezonie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, będzie także uruchamiana tramwajowa linia historyczna H, obsługiwana wagonem silnikowym Typu I z wagonem doczepnym Carl Weyer. Były to pierwsze tramwaje elektryczne w mieście, kursy rozpoczęły w 1898 r.



Turystyczna linia autobusowa nr 100 jeździć będzie z przystanku Poznań Główny do Nowego Zoo. Przez cały sezon, w soboty, kursować będzie też linia autobusowa nr 102. Dzięki niej chętni dojadą z centrum miasta do Muzeum Broni Pancernej oraz do Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII. Do obsługi tej linii zaplanowano zabytkowy autobus Jelcz 043, tzw. "Ogórek".



W Forcie VII mieścił się pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Działające w Poznaniu Muzeum Broni Pancernej to unikatowa taka kolekcja w tej części Europy. W muzeum tym stoi m.in. czołg Rudy 102 - gwiazda serialu "Czterej pancerni i pies".



Na podróże będzie obowiązywała taryfa turystyczna z biletami jednoprzejazdowymi oraz jednodniowymi. Osoby, które zdecydują się na zakup biletu jednodniowego, będą mogły wysiąść na dowolnym przystanku, a potem kontynuować podróż innym kursem linii turystycznej z tym samym biletem. Bilety sprzedawane są przez obsługę konduktorską w pojeździe.



Co roku staramy się także jak najbardziej uatrakcyjnić tabor, którym realizowane są przewozy okolicznościowe oraz kursy na liniach turystycznych. Na ten rok również przygotowujemy atrakcje, a jedną z nich będzie możliwość przejażdżki tramwajem 4N1 z MPK S.A. w Krakowie - powiedział prezes MPK.