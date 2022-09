Ostatni raz w tym sezonie w Poznaniu uruchomiona zostanie historyczna linia tramwajowa. Na trasę wyjadą pojazdy z przełomu XIX i XX w. - poinformowało MPK Poznań.

Zabytkowy tramwaj Bergische Stahlindustrie Typ I z wagonem Carl Weyer podczas przejazdu turystycznego w centrum Poznania / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Przewoźnik podał w komunikacie, że linia historyczna H będzie obsługiwana przez wyprodukowany w 1898 r. wagon silnikowy Bergische Stahlindustrie Typu I oraz wagon doczepny WD produkcji Carl Weyer.

Wagony silnikowe Typu I były pierwszymi tramwajami elektrycznymi kursującymi po Poznaniu. Z kolei wagony doczepne Carl Weyer były wykorzystywane w mieście od 1905 r.

Zmiany w organizacji ruchu

MPK Poznań poinformowało, że z uwagi na prace remontowe w centrum miasta tramwaj linii H pojedzie zmienioną trasą: z ul. Gajowej przez Kaponierę, most Dworcowy, Wierzbięcice na rynek Wildecki i dalej Górną Wildą przez most Dworcowy i Kaponierę do ul. Gajowej.

Pasażerowie będą zabierani jedynie do zapełnienia miejsc siedzących. Tramwaj nie będzie zatrzymywał się na przystankach pośrednich, dlatego w trakcie kursu nie będzie możliwości wsiadania czy wysiadania z pojazdu.

Linia H będzie kursować z przystanku przy ul. Gajowej od godz. 11.10 do godz. 16.20.