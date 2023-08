Znane są już wyniki rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych - poinformował poznański magistrat. Złożono ponad 1600 wniosków, do wybranej szkoły zakwalifikowało się niemal 1200 kandydatów. Na pozostałych czeka jeszcze prawie 600 wolnych miejsc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urząd Miasta Poznania poinformował, że "w rekrutacji uzupełniającej złożono do szkół 1651 wniosków, z czego do wybranej szkoły zakwalifikowało się 1166 kandydatów. 485 kandydatów nie zostało zakwalifikowanych do żadnej szkoły, czeka na nich niemal 600 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych".



Magistrat przypomniał, że kolejnym etapem rekrutacji uzupełniającej jest potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia do szkół. Należy to zrobić do 10 sierpnia do godz. 15.00.



11 sierpnia o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia Wielkopolski Kurator Oświaty poda do publicznej wiadomości liczbę wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych - podkreślił magistrat.



Miejsca, które pozostaną wolne w szkołach po 11 sierpnia, będą w dyspozycji dyrektorów szkół i to oni do 31 sierpnia podejmą decyzję o przyjęciu kandydatów.