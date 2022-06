Aż do końca sierpnia Kolejka Parkowa Maltanka będzie kursować codziennie: w dni robocze co godzinę, a w weekendy i święta – co 30 minut.

Kolejka Parkowa Maltanka / Miasto Poznań / Kolejka Parkowa Maltanka to jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm. Podróżując nią można wygodnie - i bez stania w korkach - dotrzeć z okolic ronda Śródka do Term Maltańskich, czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w lipcu i sierpniu Kolejka Parkowa Maltanka będzie kursować codziennie, także w poniedziałki i wtorki. Dotychczas w te dni kolejka była nieczynna. Tradycyjnie już w wybrane weekendy na Maltance odbywać się będą Dni Pary. Wówczas na tory wyjedzie parowóz Borsig Bn2t (na przejazdy obowiązuje wówczas bilet z dopłat historyczną). Dni Pary przewidziane są w następujące dni: 30 i 31 lipca, 13, 14 i 15 sierpnia, 27 i 28 sierpnia, a także 10 i 11 września oraz 24 i 25 września. Wiadomości z regionu: Rocznica Poznańskiego Czerwca '56. Pierwszego strajku robotników w powojennej Polsce

Poznań: Złodzieje kradną coraz więcej samochodowych spryskiwaczy do reflektorów

Nieprzytomna nastolatka nad zalewem. Miała prawie 5 promili

Sterczewski zasłonił się immunitetem w czasie kontroli. Teraz przeprasza i chce ponieść karę