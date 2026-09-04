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Silny wiatr i burze. Alerty obejmują niemal cały kraj

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (10:06)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, obejmujące niemal cały kraj. Prognozowane są także burze, a na północy intensywne opady deszczu.

Silny wiatr i burze. Alerty obejmują niemal cały kraj
Silny wiatr i burze. Alerty obejmują niemal cały kraj (fot. New Africa) /Shutterstock

Dwa rodzaje ostrzeżeń pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla północy kraju.

Alerty IMGW obejmują: całe woj. pomorskie, północną część woj. zachodniopomorskiego oraz zachód woj. warmińsko-mazurskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniami spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 30 do 35 mm.

Dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego alerty zaczną będą obowiązywały od godz. 10 do godz. 20 w piątek. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18 w piątek i wygasną o północy nocą z piątku na sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obejmują niemal cały kraj, z wyjątkiem Pomorza, części woj. zachodniopomorskiego oraz kilku powiatów na południu Małopolski i Podkarpacia. 

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodniego, skręcającego na zachodni. Miejscami również burze - informuje IMGW. 

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w większości przypadków obowiązują od dzisiejszego popołudnia i są aktualne do nocy z piątku na sobotę. 

Jak podaje IMGW, na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od ok. 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum do 26 na południu i południowym zachodzie. 

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda wiatr
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