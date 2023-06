Policjanci z Poznania apelują o pomoc! Jedna z funkcjonariuszek uległa na służbie poważnemu wypadkowi i potrzebna jest rzadka grupa krwi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjantka należąca do Ogniwa Konnego Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej w Poznaniu została poturbowana przy wyprowadzaniu służbowego konia na padok.

Trafiła już w ręce lekarzy z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Zachęcamy wszystkich policjantów do oddawania krwi dla naszej koleżanki - informują policjanci z Poznania. Najbardziej grupy A Rh- i 0 Rh-, ale oddać można każdą. Można to zrobić w każdym punkcie krwiodawstwa. Dla Teresy Adamkiewicz - z takim dopiskiem powinno się to zrobić, by krew trafiła właśnie do policjantki.

Krew mogą oddać wszyscy chętni, nie tylko funkcjonariusze policji.