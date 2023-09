Około 350 wolontariuszy zebrało ponad pół tony śmieci w ramach akcji "Warta warta posprzątania". Dwudniowe wydarzenie z udziałem setek wolontariuszy, szkół, grup sąsiedzkich i hobbystycznych stanowi przedstart ogólnopolskiej 30. akcji Sprzątanie świata - Polska.

Rzeka Warta, widok w okolicach mostu Królowej Jadwigi / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Ponad pół tony śmieci znaleźli wczoraj wolontariusze przeczesujący brzegi rzeki Warty w Poznaniu. Dziś drugi dzień akcji "Warta warta posprzątania", organizowana przy okazji trzydziestej odsłony Sprzątania Świata.

Do tego wyniku należy jeszcze dodać odpady zebrane przez służby porządkowe, które na co dzień dbają o to, by utrzymać te miejsca w czystości. Niestety, to pokazuje, że postawa części osób, które korzystają z pięknego brzegu Warty, pozostawia wiele do życzenia, a skala tego problemu jest naprawdę poważna - mówi Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie świata - Polska.

"Warta warta posprzątania" odbywa się już po raz drugi, jako wydarzenie specjalne najstarszej akcji ekologicznej w kraju: Sprzątanie świata - Polska. Jego inicjatorami są Fundacja Nasza Ziemia oraz firma Lidl Polska.

W zeszłorocznej edycji akcji nad Wartą udział wzięło 800 uczestników, którzy w dwa dni uprzątnęli brzegi z dwóch ton odpadów, głównie tzw. "śmieci weekendowych": butelek, opakowań po jedzeniu, jednorazowych grilli.