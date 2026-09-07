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Pół tony narkotyków i mausery pełne chemii. Akcja CBŚP w Wielkopolsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (10:01)

Ponad 500 kilogramów gotowego klefedronu, chemikalia i gotówkę zabezpieczyli policjanci na posesji w wielkopolskiej gminie Kłodawa. Centralne Biuro Śledcze Policji informuje, że czarnorynkowa wartość przejętego narkotyku to ponad 31 mln zł. Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Pół tony narkotyków i mausery pełne chemii. Akcja CBŚP w Wielkopolsce
Policjancji zlikwidowali laboratorium klefedronu w Wielkopolsce; fot. CBŚP /-
  • Policja zlikwidowała w wielkopolskiej gminie Kłodawa laboratorium klefedronu.
  • Zabezpieczono 512 kg gotowego narkotyku o wartości ponad 31 mln zł, a także chemikalia i gotówkę.
  • Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym grozi do 20 lat więzienia.
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Akcję przeprowadzono 2 września. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działali razem z policjantami z poznańskiej komendy wojewódzkiej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole.

Na terenie jednej z posesji zatrzymano dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego. CBŚP informuje, że mężczyźni zostali ujęci na gorącym uczynku podczas produkcji syntetycznych środków psychotropowych.

Ponad pół tony gotowego narkotyku

Policjanci znaleźli kompletną linię służącą do produkcji narkotyków syntetycznych. Zabezpieczyli 512 kilogramów 4-CMC, znanego jako klefedron, który miał być już gotowy do sprzedaży.

To jednak nie wszystko. Na miejscu było również 1530 litrów substancji w trakcie krystalizacji oraz pięć dużych pojemników, tzw. mauserów, zawierających łącznie 2800 litrów innych substancji.

Funkcjonariusze przejęli też prekursory chemiczne, 160 tys. zł w gotówce i 4200 euro.

Odpady trafiały do wykopanego dołu

Podczas przeszukania posesji śledczy natrafili także na wykopany dół, do którego - według ustaleń policji - wylewano odpady powstające w trakcie produkcji.

Na miejsce wezwano straż pożarną oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajęli się oni sprawdzeniem i zabezpieczeniem sprawy związanej z możliwym zanieczyszczeniem terenu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi im do 20 lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.


Źródło: RMF24
Tagi: CBŚP narkotyki
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