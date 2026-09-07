„Łowcy głów” w akcji. Wytropili w Hiszpanii groźnego przestępcę

Mężczyzny od lipca 2025 roku poszukiwała listem gończym Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, określani jako „łowcy głów”.
Śledczy ustalili, że 47-latek wyjechał do Hiszpanii. Wszczęto więc międzynarodowe poszukiwania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Działał w kilku miastach
Jak podaje lubelska policja, podejrzany od co najmniej sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku działał m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku.
Z ustaleń śledczych wynika, że kierowana przez niego zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym zajmowała się przestępstwami przeciwko wolności i zdrowiu.
Mężczyzna jest też podejrzewany o udział w przewozie nielegalnych wyrobów tytoniowych bez akcyzy, których wartość oszacowano na blisko 18 mln złotych. Policja informuje również, że 47-latek podszywał się pod funkcjonariusza, obezwładniał mężczyzn, a następnie ich okradał.
Zatrzymanie pod Alicante i ekstradycja
Lubelscy policjanci namierzyli poszukiwanego w rejonie Alicante na wschodzie Hiszpanii. W zatrzymaniu pomogła współpraca z hiszpańską policją, polskim oficerem łącznikowym w Hiszpanii oraz Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Działania koordynowano także przez europejską sieć ENFAST.
Hiszpańscy funkcjonariusze zatrzymali 47-latka, a pod koniec sierpnia został on przewieziony do Polski. Trafił już do zakładu karnego, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie.
Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.