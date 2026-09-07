„Łowcy głów” w akcji. Wytropili w Hiszpanii groźnego przestępcę

RMF24

47-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, został zatrzymany w okolicach Alicante w Hiszpanii. Według policji mężczyzna kierował zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Po ekstradycji trafił do aresztu, grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

47-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, został zatrzymany w Hiszpanii i ekstradowany do Polski (fot. Policja Lubelska)

47-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, został zatrzymany w Hiszpanii i ekstradowany do Polski (fot. Policja Lubelska) / -

Mężczyzny od lipca 2025 roku poszukiwała listem gończym Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, określani jako „łowcy głów”.

Śledczy ustalili, że 47-latek wyjechał do Hiszpanii. Wszczęto więc międzynarodowe poszukiwania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Działał w kilku miastach

Jak podaje lubelska policja, podejrzany od co najmniej sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku działał m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku.

Z ustaleń śledczych wynika, że kierowana przez niego zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym zajmowała się przestępstwami przeciwko wolności i zdrowiu.

Mężczyzna jest też podejrzewany o udział w przewozie nielegalnych wyrobów tytoniowych bez akcyzy, których wartość oszacowano na blisko 18 mln złotych. Policja informuje również, że 47-latek podszywał się pod funkcjonariusza, obezwładniał mężczyzn, a następnie ich okradał.

Zatrzymanie pod Alicante i ekstradycja

Lubelscy policjanci namierzyli poszukiwanego w rejonie Alicante na wschodzie Hiszpanii. W zatrzymaniu pomogła współpraca z hiszpańską policją, polskim oficerem łącznikowym w Hiszpanii oraz Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Działania koordynowano także przez europejską sieć ENFAST.

Hiszpańscy funkcjonariusze zatrzymali 47-latka, a pod koniec sierpnia został on przewieziony do Polski. Trafił już do zakładu karnego, gdzie przebywa w tymczasowym areszcie.

Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

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