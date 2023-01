Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zmieniają ceny jednorazowych wejściówek na miejskie baseny. Podwyżki nie obejmują cen zajęć zorganizowanych i oferty specjalnej przygotowanej na ferie zimowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Złotówkę droższy będzie od 1 lutego bilet 45-minutowego pobytu na Pływalni Miejskiej Chwiałka w Poznaniu. Wejściówka dla osób korzystających z ulg będzie kosztowała 13 złotych, a bilet w taryfie normalnej 16 złotych. Na pozostałych obiektach, tj. Atlantis, Rataje i Winogrady bilet jednorazowy obejmuje korzystanie z pływalni przez 60 minut i od 1 lutego będzie kosztował 17 zł (ulgowy) oraz 19 zł (normalny).

W tym przypadku jest to wzrost o 2 zł. Korekta cennika jest efektem wzrostu kosztów utrzymania basenów i pomimo wcześniejszego wprowadzenia przez POSiR rozwiązań oszczędnościowych była nie do uniknięcia - przekazują Poznańskie Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Czy będzie drożej w ferie?

Zbliżający się weekend to dla uczniów z Wielkopolski początek zimowych ferii. Ze specjalnej oferty przygotowanej na ten czas mają skorzystać nie tylko uczniowie, ale też seniorzy.

Dla tej grupy dwugodzinny pobyt na basenach Atlantis, Rataje i Winogrady w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych od poniedziałku do piątku to koszt 20 zł. Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz opiekunowie dzieci do lat 13 za dwugodzinny pobyt w tym samym czasie zapłacą 25 zł. Podobna promocja na Chwiałce będzie dotyczyła dwóch 45-minutowych tercji w cenie 15 zł dla seniorów i 19 zł dla dzieci i młodzieży - informują Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

W soboty i niedziele na pływalniach POSiR obowiązywać będzie promocja "Rodzinny Weekend". Dorośli wejdą na basen w cenie biletu ulgowego. Fani wygrzewania się w saunie, podczas ferii będą mieli tę atrakcję w cenie biletu na basen.