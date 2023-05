39-letnia ciężarna była kompletnie pijana, kiedy miała opiekować się 10-miesięcznym synkiem. Usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

29 kwietnia policja została zawiadomiona o zalanych dwóch mieszkaniach w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Ostrowie Wlkp. Lokatorzy wezwali na pomoc straż pożarną w celu wyważenia drzwi w mieszkaniu, z którego lała się woda na niższe piętra.

Po staranowaniu drzwi policja zastała w mieszkaniu 39-letnią kobietę w zaawansowanej ciąży i 10-miesięczne dziecko.

Okazało się, że matka jest mocno nietrzeźwa, miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kobietę z synkiem zabrano do szpitala w celu przebadania. Tam medycy stwierdzili, że ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 39-latkę przewieziono do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dziecko przekazano członkowi rodziny.



Po wytrzeźwieniu kobieta została przesłuchana i usłyszała zarzut narażenia małoletniego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia.



Jednocześnie - jak powiedział prokurator - do sądu skierowany został wniosek o przymusowe leczenie kobiety. Grozi jej do 5 lat więzienia. O sprawie został też zawiadomiony sąd rodzinny.