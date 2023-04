Blisko trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu miała 39-letnia lokatorka jednej z kamienic w Ostrowie Wielkopolskim, która zalała dwa mieszkania. Okazało się, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Pod opieką miała 10-miesięczne dziecko.

W sobotni wieczór policja została zawiadomiona o zalanych dwóch mieszkaniach w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Ostrowie Wlkp. Lokatorzy wezwali też strażaków - by wyważyli drzwi w lokalu.

Po staranowaniu drzwi policja zastała w mieszkaniu 39-letnią kobietę w zaawansowanej ciąży i dziesięciomiesięczne dziecko.

Okazało się, że matka jest mocno nietrzeźwa. Stwierdzono, że ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie - mówi oficer prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Michaś.



Kobietę i niemowlę zabrano na badania do szpitala. Okazało się, że ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 39-latkę przewieziono do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dziecko przekazano członkowi rodziny.



Sprawa - jak poinformowała oficer prasowy - zostanie zgłoszona do sądu rodzinnego.