Groźny wypadek w Poznaniu. Wieczorem z okna drugiego piętra budynku przy ul. Głogowskiej wypadł pięciolatek. W ciężkim stanie trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło wczoraj ok. godz. 19:30. Chłopcem opiekowała się jego babcia.

Kobieta położyła wnuka do spania. Zamknęła drzwi do jego pokoju i poszła do pomieszczenia obok.

Pięciolatek wszedł na parapet, otworzył okno i spadł z drugiego piętra.

Chłopczyk w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Babcia dziecka była trzeźwa.