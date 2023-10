26. edycja Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej" startuje w ten czwartek w Poznaniu. Na scenach Teatru Nowego przez pięć dni występować będą amatorzy i zawodowcy, prezentujący twórczością Agnieszki Osieckiej.

Rzeźba upamiętniająca Agnieszkę Osiecką / Shutterstock

"Czy październik może być najbarwniejszym miesiącem roku? Tak, jeśli odda się pod opiekę komuś, kto nawet w najbardziej burej rzeczywistości umiał dostrzegać kolorowe niuanse. Teatr Nowy w Poznaniu doskonale wie, kto to taki, i co roku powierza tej wybitnej osobistości patronat nad październikiem, swoją Dużą Sceną i pewnym Festiwalem... "- czytamy na stronie internetowej Teatru Nowego w Poznaniu.

"Pamiętajmy o Osieckiej" to jeden z najstarszych festiwalu piosenki aktorskiej w Polsce. Gwarantujemy tylko pozytywne wrażenia - mówi w rozmowie z RMF FM Rafał Michalczuk z działu promocji Teatru Nowego w Poznaniu. Jeżeli są państwo ciekawi, czy słup elektryczny może się zakochać to odpowiadamy, że tak i to nie jest tylko przedstawienie dla dzieci. Jerzy Satanowski i jego koncert na 50-lecie pracy twórczej, Artur Andrus na tzw. kierownicy w wieczór wyborczy - nic lepszego nie mogłoby nas chyba spotkać wtedy w Poznaniu - przekonuje Michalczuk.

Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu rozpoczyna się w czwartek 12 października i potrwa do poniedziałku 16 października. Bilety oraz pełny program wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Teatru Nowego w Poznaniu.

Po eliminacji online do II etapu konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" jurorzy zakwalifikowali 10 wykonawców: Justynę Fabisiak, Sarę Kociołek i Mateusza Wróblewicza, Michalinę Dworzaczek, Katarzynę Żbel, Bernadettę Statkiewicz, Agnieszkę Sobas, Lilit Minasyan, Magdalenę Słowik i Martę Tchórzewską.

Finaliści konkursu wystąpią przed jury na koncercie w piątek 13 października. Zaprezentują swoją interpretację piosenek Osieckiej, każdy wykona po 2 utwory. Werdykt zostanie ogłoszony podczas sobotniej gali. Pula nagród wynosi 36 tys. złotych. Główna nagroda jest ufundowana przez marszałka województwa wielkopolskiego,