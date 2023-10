"Paczka dla niemowlaczka" to akcja, którą organizuje poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Zbierane są artykuły higieniczne oraz te pierwszej potrzeby związane z opieką nad noworodkami i niemowlakami.

Afrykańskie kobiety w ciąży często odmawiają pomocy medycznej, zostając przy tradycyjnych metodach porodu oraz opieki. To sprowadza na nie nawet niebezpieczeństwo śmierci. Pomoc kobietom oferuje poznańska Fundacja Redemptoris Missio.

Nasza akcja skierowana jest do szkół i przedszkoli w całej Polsce, ale również do darczyńców indywidualnych. Mamy wydrukowane plakaty, a wszystkim koordynatorom i placówkom, które wezmą udział w akcji, wyślemy specjalne podziękowania - mówi prezeska fundacji, Justyna Janiec-Palczewska.

W miejscach najbardziej oddalonych od głównych dróg afrykańskie mamy rodzą swoje dzieci w chatach. Jeśli poród się komplikuje, bardzo często jest już za późno, aby szukać dla nich pomocy. "Paczka dla niemowlaczka" to wyprawka, jaką kobiety dostaną w izbach porodowych, prowadzonych przez polskie misjonarki.

To zachęci je do rodzenia w godnych warunkach, gdzie w razie potrzeby będzie możliwa interwencja położnej lub przeprowadzenie cesarskiego cięcia, które uratuje życie matki i dziecka. W takich krajach, jak Republika Środkowoafrykańska lub Madagaskar, mleko zastępcze jest luksusem, na który stać tylko najbogatszych, a w głębokim interiorze (terytorium położone w głębi kraju - red.) jest on praktycznie nieosiągalny. Kobiety, które z powodu niedożywienia lub jakichś innych przyczyn utraciły pokarm, nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom szans na przeżycie. W takich sytuacjach często szukają pomocy w pobliskich misjach - wyjaśnia Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Redemptoris Missio.

Zbiórka potrwa do końca listopada.