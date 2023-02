100 tys. dolarów stypendium na rozwój swojego startupu o nazwie Solvemed otrzymał młody Wielkopolanin. 20-letni Hugo Chróst znalazł się w dwudziestce nagrodzonych w tym roku osób przez Fundację Thiel Fellowship, otrzymał on najbardziej prestiżowe stypendium w Stanach Zjednoczonych.

20-letni Hugo Chróst z Wielkopolski to pierwszy Polak, który otrzymał jedno z najbardziej prestiżowych stypendiów na świecie. Wielkopolanin znalazł się w dwudziestce nagrodzonych w tym roku osób przez Fundację Thiel Fellowship. 100 tysięcy dolarów przeznaczy na rozwój swojego startupu Solvemed. To projekt wprowadzający na rynek najbardziej zaawansowaną na świecie technologię cyfrowych badań mózgu.

20-latek tworzy nowy cyfrowy biomarker do diagnozowania wczesnych form chorób takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona oraz choroba Alzheimera. Co ciekawe, już od wczesnych młodzieńczych lat interesował się właśnie neurobiologią.

Hugo od wczesnych młodzieńczych lat interesował się właśnie neurobiologią. / Shutterstock

Bardzo wąsko traktował biologię. Dla niego liczyła się tylko neurobiologia i podczas nauki w liceum musieliśmy nakierunkować cały program tak, by rozszerzać jego zainteresowania, ale też żeby jak najlepiej zdał maturę - mówi Krystyna Łasowska, dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, w którym Chróst rozwijał swoje medyczne zainteresowania.

Oczywiście do tego wszystkiego potrzebny jest odpowiedni nauczyciel, który tym kieruje, ale tez nie można przeszkadzać uczniowi. Musieliśmy to tak zorganizować, by poświęcił jak najwięcej czasu na neurobiologię, ale żeby nie zaniedbywał też innych przedmiotów. Dlatego też w przypadku Hugo wprowadziliśmy indywidualny tok nauczania - dodaje Krystyna Łasowska.

Hugo Chróst ukończył klasę z maturą międzynarodową w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. Bardzo dużo uczniów przychodzi do tej klasy. Oni już wiedzą, przychodząc tu po podstawówce, że chcą robić coś więcej. Chcą studiować za granicą, tworzyć projekty - mówi z kolei Jolanta Perczak, koordynatorka matury międzynarodowej w II LO w Lesznie.