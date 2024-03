Działanie na szkodę miasta, przekroczenie uprawnień, oszustwa i przywłaszczenia mienia - to tylko część zarzutów, jakie prokuratura postawiła dyrektorce poznańskiego ogrodu zoologicznego. Ewa Z. nie przyznaje się do tego, została zawieszona w pełnieniu funkcji.

Poznańskie zoo / Shutterstock

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w poznańskim Ogrodzie Zoologicznym. Postępowanie to zostało wszczęte z zawiadomienia osoby fizycznej. Po przeprowadzeniu szeregu czynności śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie dyrektor poznańskiego ZOO zarzutów karnych. Ich podstawą są zeznania świadków oraz ujawnione dokumenty - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prok. Łukasz Wawrzyniak.

Ewa Z. jest podejrzana o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę interesu publicznego, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Prokurator zarzuca jej także to, że wykorzystując swoje stanowisko poleciła pracownikowi ZOO złożenie korzystnych dla niej samej fałszywych zeznań. Działania dyrektorki ogrodu zoologicznego miały doprowadzić do strat finansowych miasta wynoszących co najmniej 100 tysięcy złotych.

Ze zgromadzonych dowodów wynika, że podejrzana korzystała ze służbowego samochodu dla celów prywatnych, a zakupioną na potrzeby ZOO karmę, szczepionki oraz lekarstwa przeznaczała dla będących jej własnością zwierząt. Zlecała również zatrudnionemu w ogrodzie zoologicznym weterynarzowi przeprowadzenie zabiegów medycznych jej czterech szopów i dwóch psów. Ewa Z. dwukrotnie poświadczyła nieprawdę w dokumentacji ogrodu zoologicznego - wyjaśnia prok. Łukasz Wawrzyniak.

Prokuratura zarzuca też kobiecie, że działała na szkodę swoich wierzycieli, bo na rachunku bankowym innej osoby ukryła zagrożone zajęciem komorniczym środki finansowe z utworów literackich. Według śledczych wykorzystując uzależnienie od siebie jako dyrektora ZOO w Poznaniu, poleciła pracownikowi tej placówki złożenie nieprawdziwych zeznań i zatajenie prawdy o nieprawidłowościach, o których wiedział.

Podejrzana nie przyznała się do stawianych zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia, które według prokuratury są sprzeczne z zebranymi dowodami. Ewę Z. zawieszono w funkcji dyrektorki ZOO. Kobieta pozostaje pod policyjnym dozorem. Grozi jej do 10 lat więzienia.