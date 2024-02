"W ciągu minionej doby wezwano nas do pięciu domów w związku z ich zalaniem. Powodem podwyższenie poziomu wód w rzekach" – powiedział oficer dyżurny ostrowskiej straży pożarnej st. sekc. Bartosz Pietras.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Od kilku dni na terenie powiatu ostrowskiego strażacy prowadzą wzmożone obserwacje w związku z podwyższaniem się stanu wód.



Pomiary dotyczące poziomu prowadzone są na rzece Polska Woda we wsi Bogdaj oraz na rzekach Barycz i Kuroch w Odolanowie.



Obecnie mamy stwierdzone stany ostrzegawcze. Na jednej z rzek brakuje 8 cm do wystąpienia stanu alarmowego - powiedział strażak.



W związku z podniesieniem się poziomu wód w ciągu minionej doby strażacy pięć razy podejmowali interwencje dotyczące zalanych piwnic w domach, gdzie byli wzywani do pompowania wody.



Woda zalała posesje w Kątach Śląskich, we wsi Baby, Wielowieś i Strzyżew. Tam stwierdzono wodę na wysokości 30 cm, ale mieszkańcy zdołali wynieść wartościowe rzeczy.