17-latka zaatakowała swoją 67-letnią babcię nożem. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim. "Życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała oficer prasowy ostrowskiej policji podkom. Małgorzata Michaś.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło po godz. 15:00 w jednym z mieszkań przy ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-letnia dziewczyna zaatakowała swoją babcię nożem, raniąc ją w szyję i ręce.

Kobietę zabrano do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała rzecznik.



Dziewczynę zatrzymano, pobrano od niej krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających.



Wiadomo, że wnuczka przyjechała do babci w odwiedziny, razem nie mieszkały. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego zachowania - powiedziała.



Policja bada okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.