Poznański Orszak Trzech Króli przejdzie w tym roku nową, zmienioną trasą. Wszystko przez remonty odbywające się w centrum stolicy Wielkopolski.

/ Shutterstock

Do tej pory orszak rozpoczynał się na Placu Wolności, a więc w samym centrum Poznania i zmierzał w kierunku poznańskiej katedry na Ostrowie Tumskim. Jednak przez remonty trwające między innymi właśnie w rejonie Placu Wolności trasę zmieniono. Orszak wyruszy z Jeżyc, a jego zwieńczenie zaplanowano na placu przy kościele dominikanów.

Hasłem tegorocznego orszaku będą słowa: "Niechaj prowadzi nas gwiazda". Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 6 stycznia, o godz. 12:30, na placu pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach. Formowanie orszaku, poprzedzone występami artystycznymi rodziców oraz dzieci szkoły Fundacji STERNIK - Poznań, rozpocznie się na placu przed kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Uczestnicy przejdą do klasztoru dominikanów.

Wędrujących prowadzić będzie gwiazda, która była przewodniczką mędrców wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu nowonarodzonego króla. Jest ona symbolem wiary, którą mamy umacniać i za którą mamy dziękować. Gwiazda prowadząca mędrców to również znak dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebujemy przewodników, kierowników duchowych, którzy będą wskazywać nam właściwy kierunek - podają organizatorzy.

Dodano, że za gwiazdą w orszaku pójdą dzieci przedszkolne jako pastuszkowie i grupa aniołków, którym towarzyszyć będą goście. Pierwszym królewskim orszakiem będzie niebieski orszak afrykański składający się z dwórek i rycerzy, a na jego czele stanie król Afryki - Baltazar XV. Orszak afrykański podaruje dzieciątku Jezus mirrę.