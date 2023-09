W sumie wyprodukowano ich trzynaście, a ten jest prawdopodobnie jedynym zachowanym egzemplarzem. Nietypowy eksponat trafił do Pilskiego Muzeum Wojskowego. To odrestaurowany trenażer, który służył młodym wojskowym jako pojazd nauki jazdy.

Trenażer - najnowszy nabytek Pilskiego Muzeum Wojskowego / Beniamin Piłat / RMF24

To prawdziwa perełka wśród wojskowych zabytków! Tak mówią pasjonaci o nowym eksponacie z Muzeum Wojskowego w Pile.

Trenażer do nauki jazdy, bo o nim mowa, był pojazdem, który wymyślili wojskowi, by uczyć młodych adeptów jazdy samochodem. Co ciekawe pojazd konstruowano z tego, co było pod ręka i ręcznie skręcano. Po blisko 50 latach jeden z 13 trenażerów wrócił do Piły - mówi Adam Stolarek, wolontariusz który własnoręcznie wyremontował pilskiego trenażera.

Historia pilskiego trenażera

Trenażery były wykorzystywane w latach 70. XX w. przez wojskowych z Piły. Produkowano je w Ostrowie Wielkopolskim. Chodziło o to, by skonstruować pojazd, który będzie miał karoserię, wszystkie potrzebne podzespoły, na którym młodzi adepci będą się uczyć jeździć - mówi w rozmowie z RMF FM dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego, Przemysław Olszyński.

Pojazdy wykorzystywane w ówcześnie w polskim wojsku, takie jak: Nysa, Warszawa czy Żuk spalały ok. 20 litrów paliwa na 100 kilometrów. Trenażer z wbudowanym silnikiem od motocykla WSK spalał od 5 do 7 litrów, co znacznie zmniejszało koszty. Kursanci jeździli takimi pojazdami po miasteczkach rowerowych. W sumie skonstruowano 13 takich pojazdów. Ten jest prawdopodobnie jedynym zachowanym egzemplarzem - dodaje Przemysław Olszyński.

Egzemplarz, który trafił do Pilskiego Muzeum Wojskowego udało się pozyskać przez przypadek. Szukaliśmy dokumentacji na temat tych pojazdów i zgłosił się do nas pan, który miał na sprzedaż pojazd - tłumaczy Olszyński.

Pojazd własnoręcznie zbudowany i odrestaurowany

Trenażery były konstruowane ręcznie z dostępnych materiałów i podzespołów. Podobnie było z renowacją. Mamy tu kierownicę od Trabanta, silnik od motocykla WSK. Wszystko było własnoręcznie robione. Po godzinach pracy, w ramach wolontariatu, ale udało się go postawić, odnowić - mówi Adam Stolarek, wolontariusz który własnoręcznie wyremontował pilskiego trenażer

Zrekonstruowany przez pasjonatów trenażer wojskowy Beniamin Piłat / RMF24

Pojazd wymagał też specjalnych zabiegów, m.in. oczyszczania strumieniowego sodą. Następnie kilkukrotnie dobierano farbę. Udało nam się znaleźć fragment oryginalnej farby i próbowaliśmy tak długo dobierać lakier, aż udało się znaleźć właściwy - dodaje Stolarek.

Pojazd dołączył do innych wojskowych eksponatów w Pilskim Muzeum Wojskowym. Wolontariusze zapowiadają, że w tym roku pokażą kolejne wyremontowane pojazdy.