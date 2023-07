Od poniedziałku, 10 lipca, kierowcy będą już mogli korzystać z nowego przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej w obu kierunkach. Tego dnia uruchomiony zostanie także ciąg pieszo-rowerowy pod wiaduktami. Równocześnie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, który pozwoli na realizację dalszych prac drogowych po obu stronach torów kolejowych.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie /

Organizacja ruchu zmieni się w tym miejscu w poniedziałek w godzinach porannych. Na dotychczas jednokierunkowym odcinku ul. Grunwaldzkiej - od Wołczyńskiej w stronę Plewisk - zostanie udostępniona druga część jezdni.

To oznacza, że zlikwidowany zostanie objazd prowadzący przez ulice Południową i Żytnią, dalej kierowcy będą mogli skorzystać z wjazdu pod wiadukty oraz kładkę pieszo-rowerową, a następnie jechać w stronę centrum Poznania.

Pozostałe zmiany planowane na 10 lipca dotyczą m.in. ul. Wołczyńskiej. Zostanie tam udostępniony drugi pas ruchu, co pozwoli na dojazd do ul. Grunwaldzkiej z kierunku Fabianowa. Tym samym zmieni się dojazd do Poznania - nie będzie już prowadził przez tymczasowy przejazd kolejowy, który zostanie niebawem zlikwidowany.

Droga dojazdowa, służąca dotychczas kierowcom zmierzającym w kierunku Poznania, będzie pełniła docelową funkcję, tzn. poprowadzi do posesji przy ul. Grunwaldzkiej nr 410 i 412 oraz myjni samochodowej. W tym samym czasie rozpocznie się budowa docelowego układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Wołczyńskiej i Owsianej, dlatego konieczne jest wprowadzenie tam ruchu wahadłowego.

Aby ominąć odcinek objęty ruchem wahadłowym, kierowcy jadący z Fabianowa w kierunku Plewisk mogą korzystać z obecnego objazdu przez ul. Fabianowską.

/ Poznańskie Inwestycje Miejskie /

Prace, które spowodują wprowadzenie od 10 lipca ruchu wahadłowego, rozpoczną się również po stronie Poznania - w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Piwoniową i Twardogórską.

W zależności od etapu robót i natężenia ruchu, działać tam będzie sygnalizacja świetlna lub pojawiać się będą osoby kierujące ruchem ręcznie. Nie będzie możliwości przejazdu między ul. Szarotkową bezpośrednio przez ul. Piwoniową do ul. Grunwaldzkiej w kierunku centrum Poznania (objazd przez ul. Krokusową i Stokrotkową).

Ul. Piwoniowa na odcinku między ul. Szarotkową i Grunwaldzką pozostaje jednokierunkową do ul. Grunwaldzkiej. Wyjazd będzie możliwy wyłącznie w kierunku Plewisk, a zatem nadal obowiązywał będzie objazd przez Stokrotkową i Krokusową. Dojazd od strony Plewisk również prowadzony będzie z wykorzystaniem istniejącego obecnie objazdu przez ul. Stokrotkową i Krokusową.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany wprowadzane 10 lipca będą istotne dla pasażerów autobusów. Oba przystanki Junikowo PKM zostaną przeniesione na odcinek ul. Grunwaldzkiej między ul. Stokrotkową i Strzelińską (rejon posesji nr 382-387).

Powrót ruchu dwukierunkowego na ul. Grunwaldzkiej po stronie Plewisk oznacza także, że autobusy wrócą na swoją stałą trasę, a przystanki po stronie Plewisk będą czynne w docelowych miejscach.