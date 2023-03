Paweł Edmund Strzelecki był badaczem, odkrywcą i filantropem pochodzącym z poznańskiej Głuszyny. 2023 rok jest czasem, w którym wspominamy tę postać. Z tej okazji władze Poznania przygotowały wiele aktrakcji.

/ Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Wystawy, koncerty, spotkania czy okolicznościowa karta PEKA - to tylko część atrakcji przygotowanych przez Miasto Poznań z okazji roku Pawła Edmunda Strzeleckiego. W październiku mija dokładnie 150 lat od śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. To postać nieco zapomniana w naszym kraju, stąd też Rada Miasta Poznania, a także Sejm uznali rok 2023 rokiem Strzeleckiego, wielkiego podróżnika i naukowca - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. To bardzo ważne, żeby dbając o dziedzictwo naszego miasta skupiać się nie tylko na zabytkach czy miejscach łączących nas z przeszłością, ale przede wszystkim na wybitych ludziach, którzy w naszym mieście się wychowali, pracowali i stąd wypłynęli na świat. Do takich osób z pewnością należał Paweł Edmund Strzelecki.

Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń i inicjatyw, które mają upamiętnić i przybliżyć mieszkańcom stolicy Wielkopolski tę postać. W niedzielę, 12 marca, odbędą się obchody 183. rocznicy zdobycia przez Strzeleckiego góry im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 pod pomnikiem podróżnika przy ul. Winklera 9.

Natomiast w poniedziałek, 13 marca, rozpocznie się cykl "Spotkania z podróżnikami". Pierwszym gościem specjalnym będzie pisarz Łukasz Wierzbicki, który opowie o powstającej książce "Co hrabia porabia? Listy spod Góry Kościuszki". Pozycja ta ma być adresowana do najmłodszych . Publikacja książki opowiadającej o losach Strzeleckiego planowana jest jeszcze w tym roku. W planach jest również inna publikacja opowiadająca o Strzeleckim. Najprawdopodobniej w tym roku ukaże się także "Góra Kościuszki", autorstwa Radosława Nawrota. Będzie to powieść przygodowa dla dorosłych i młodzieży o podróży Strzeleckiego do Australii i czasie spędzonym przez niego na Antypodach. Opublikowany zostanie również przewodnik historyczny "Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego po Poznaniu i Wielkopolsce", autorstwa Izabeli Wyszowskiej i Szymona Wieczorka.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie 6 października, czyli 150. rocznica śmierci Strzeleckiego. Spodziewamy się, że tego dnia do Poznania przyjadą zagraniczne delegacje. Odbędą się też uroczystości na Wzgórzu Św. Wojciecha - w kościele i krypcie, gdzie po mszy świętej zaplanowano koncert - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.

W Fotoplastykonie przy ul. Ratajczaka 44 wszyscy zainteresowani będą mogli od października obejrzeć ekspozycję prezentującą miejsca odwiedzane przez Strzeleckiego w czasie jego podróży. Na podstawie wystawy Wydawnictwo Miejskie Posnania przygotuje także warsztaty podróżnicze dla dzieci, przybliżające postać polskiego odkrywcy.