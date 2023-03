Edukacyjny weekend czeka odwiedzających w najbliższych dniach Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jutro rozpoczynają się tam dwa duże wydarzenia. Pierwszym z nich są targi edukacyjne, podczas których zaprezentuje się blisko 150 szkół. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. W tym samym czasie odbywać się będą Poznańskie Targi Książki.

/ Grupa MTP / Materiały prasowe

Blisko 170 wystawców i ponad 150 autorów książek będzie obecnych w ten weekend na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie odbędą się Poznańskie Targi Książki. Wśród zaproszonych pisarzy znajdą się między innymi Wojciech Chmielarz, Max Czornyj czy Łukasz Orbitowski.

Przygotowaliśmy wiele atrakcji - mówi Filip Bittner z Grupy MTP.

Misją targów jest promocja czytelnictwa w Polsce, dlatego też zapraszamy rodziców z dziećmi do uczestniczenia w zajęciach w Strefie Naj Naj i w innych Strefach Warsztatowych przygotowanych z myślą o najmłodszych - informują organizatorzy. Ważnym elementem Poznańskich Targów Książki są konferencje, panele i spotkania branżowe adresowane do różnych grup uczestników: bibliotekarzy, nauczycieli, księgarzy, tłumaczy, wydawców, blogerów, pisarzy. Udział w nich uznanych prelegentów i ekspertów sprawia, że targi stają się źródłem cennych informacji i nieocenioną okazją do wymiany poglądów w gronie fachowców - dodaje.

Równocześnie odbywać się będą Targi Edukacji, podczas których zaprezentuje się blisko 150 szkół z Wielkopolski. W programie znajdą się też zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.



Targi Edukacyjne to nie tylko prezentacja oferty szkół, ale także bogaty program atrakcji dodatkowych. Dla uczestników wydarzenia przygotowywane są liczne konkursy i wykłady, można również wziąć udział w akcji charytatywnej oraz obejrzeć występy artystyczne czy pokazy zawodowców. Natomiast nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z szerokiej oferty warsztatów i kursów z zakresu m.in. edukacji szkolnej czy psychologii dziecka.

Targi Edukacji i Targi Książki rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli.