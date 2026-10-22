Nowe połączenie lotnicze z Poznania. To region słynący ze złocistych plaż, ale nie tylko

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Już w marcu 2027 roku pasażerowie z Poznania będą mogli bezpośrednio polecieć do Faro w Portugalii. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które ma odpowiadać na rosnące zainteresowanie podróżami do słonecznego regionu Algarve.

Nowy kierunek na mapie lotów z Poznania

Poznański port lotniczy poinformował o uruchomieniu nowego połączenia do Faro w Portugalii. Pierwszy rejs zaplanowano na 30 marca 2027 roku.

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. To już trzeci kierunek Ryanaira do kontynentalnej Portugalii dostępny z Poznania, obok Lizbony i Porto.

Wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Agnieszka Szymankiewicz podkreśla, że nowe połączenie to odpowiedź na oczekiwania podróżnych.

Faro i cały region Algarve świetnie odpowiadają na rosnące zainteresowanie podróżami do miejsc łączących możliwość wypoczynku, podziwiania pięknych krajobrazów i poznawania bogatej kultury – zaznacza.

Rekordowe wyniki poznańskiego lotniska

Nowe połączenie pojawia się w czasie, gdy poznańskie lotnisko notuje rekordowe wyniki. W 2025 roku z usług Portu Lotniczego Poznań-Ławica skorzystało blisko 4 mln 145 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o około 15 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie lotnisko oferuje 80 kierunków w ruchu regularnym i czarterowym.

Podróże do Portugalii coraz popularniejsze

Portugalia staje się coraz popularniejszym kierunkiem wśród polskich turystów. Nowe połączenie do Faro ma ułatwić dostęp do regionu Algarve, znanego z pięknych plaż, malowniczych klifów i bogatej kultury.