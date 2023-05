Srebrny Fyrtel - to punkt, w którym poznańscy seniorzy mogą aktywnie spędzić czas, poznać nowe osoby, porozmawiać lub robić inne ciekawe rzeczy. Właśnie ruszył pilotażowy program, który potrwa jeszcze przez prawie dwa miesiące. W środy seniorzy mogą razem poznać na przykład zasady niektórych gier planszowych i stoczyć razem niejedną partię.

Seniorzy w Srebrnym Fyrtlu mogą m.in. zagrać razem w gry planoszowe. / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

To nowe miejsce na mapie Poznania, które ma przyciągać szczególnie osoby starsze. Seniorzy ze stolicy Wielkopolski mogą tam zawiązać nowe znajomości lub wziąć udział w ciekawych aktywnościach - mówi Aleksandra Gracjasz z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Srebrny Fyrtel to pilotażowy projekt. Powstał, by stworzyć miejsce, które będzie współanimowane przez osoby starsze. Jego ofertę tworzyć będą seniorki i seniorzy, wykorzystując je do realizacji własnych inicjatyw, dzieląc się jednocześnie swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem. Inicjatorem projektu jest Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, a współrealizatorem Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu - przekazuje Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Spotkania będą się odbywać w każdą środę maja i czerwca w blokach tematycznych rozpoczynających się o godz. 10.00, 13.00 i 16.00 w przestrzeni Przystanku Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu. Udział w nich jest bezpłatny, obowiązują zapisy: tel. 61 842 35 09 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00).

Spotkania mają odbywać się w ramach kilku bloków tematycznych. Oprócz na przykład wspólnego grania w planszówki, seniorzy mogą dowiedzieć się czegoś o pasjach innych osób. Organizujemy spotkania pasjonatów podróży, fotografii, miłośników śpiewu, malarstwa i literatury, którzy mają ochotę opowiedzieć o swojej drodze do realizacji pasji i zarażać nią innych - tłumaczy Aleksandra Gracjasz z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.