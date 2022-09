Od 4 września PKP PLK zmienia oznaczenia peronów na dworcu Poznań Główny. Będą one opatrzone numerami od 1 do 11, bez dodatkowych liter. Dla pasażerów będzie to bardziej przejrzyste i umożliwi rozszerzenie komunikatów głosowych o odjeździe pociągów.

Dworzec Poznań Główny / PKP PLK SA / Zmiana numeracji związana jest z budową dodatkowego peronu i rozbudową przejścia podziemnego na stacji Poznań Główny. Obowiązująca do tej pory 1a, 2a, 4a była dla podróżnych dość kłopotliwa. Po zmianie podróżni zyskają lepszą orientację. Zgodnie z nową numeracją perony będą oznaczone rosnąco, według kolejności. Czytelniejsza organizacja pozwoli na sprawniejszą komunikację i bardziej intuicyjne dojście na pociąg - podkreśla Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki temu, że nie będzie już liter przy numerach peronów, będziemy mogli uszczegółowić komunikaty głosowe na stacji i podawać w nich, w którym sektorze zatrzymują się poszczególne wagony pociągu. Nowe oznaczenia są montowane na stacji od końca czerwca. Ustawionych zostanie ponad 300 tablic nie tylko z numerami peronów, ale też z drogami dojść i planami stacji. Nowe oznakowanie zostanie odsłonięte w nocy z 3 na 4 września. Schemat organizacji peronów na stacji Poznań Główny od 4 września 2022 r.: Schemat numeracji peronów na dworcu Poznań Główny / PKP PKL / Peron nr 1 - nowo wybudowany peron (od strony centrum Poznania) Peron nr 2 - obecny peron nr 3 Peron nr 3 - obecny peron nr 2 Peron nr 4 - obecny peron nr 2a Peron nr 5 - obecny peron nr 1 Peron nr 6 - obecny peron nr 1a Peron nr 7 - obecny peron nr 4a Peron nr 8 - obecny peron nr 4 Peron nr 9 - obecny peron nr 4b Peron nr 10 - obecny peron nr 5 Peron nr 11 - obecny peron nr 6 (od strony Dworca Zachodniego i MTP) Nowy peron - peron 1 - usytuowany przy budynku galerii handlowej, umożliwi zwiększenie liczby połączeń z i do Poznania. Przejście podziemne zostało rozbudowane o ponad 200 m. Tunel - prowadzący pod całą stacją - ułatwi dostęp do wszystkich peronów i pozwoli na dogodne dojście między wschodnimi a zachodnimi dzielnicami Poznania. Na dobudowę nowego peronu i przebudowę przejścia podziemnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydały ponad 111 mln zł, z czego ok. 4,8 mln zł przeznaczono na zmianę numeracji peronów na stacji. Zobacz również: Jarosław Ziętara pośmiertnie odznaczony. "Oddał swoje życie w imię wolności słowa"

​Kilkuset uczniów w Poznaniu bez miejsca w szkole. Co dalej?

Burza o mural z Reksiem. „Na zabytkach się nie maluje”

Komendant gostyńskiego PSP zwolniony. Sprawa trafi do sądu