Rodzina Gnu Brunatnych z poznańskiego zoo powiększyła się o dwa maleństwa. Kilka dni temu urodziły się tam małe gnu i jak zaznaczają pracownicy zoo, nie można jeszcze stwierdzić dokładnie płci obu nowych mieszkańców. Zwierzęta są pod opieką swoich mam - Minerwy i Junony - a bacznie przygląda im się ich ojciec - Set.

W poznańskim zoo urodziły się Gnu Brunatne / Beniamin Piłat / RMF FM

Małe są zdrowe, chodzą, jeszcze piją mleko matek, ale to jest jak najbardziej normalne. Nie znamy jeszcze płci obu maleństw, musimy jeszcze chwilę poczekać, dokładnie to sprawdzimy - mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Zwierzęta można podziwiać jak spacerują po jednym z wybiegów, zwanym sawanną. Kiedy nowi mieszkańcy dorosną, zostanie podjęta decyzja gdzie trafią. To są zwierzęta stadne, hodowlane. Trzeba będzie podjąć decyzję gdzie trafią, najczęściej są to ogrody zoologiczne. Kiedy będą miały kilka lat, same będą już mogły mieć dzieci - dodaje Koziński.