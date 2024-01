52-latek podejrzewany o pedofilię zatrzymany. Mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego miał wysyłać nieletnim dziewczynkom zdjęcia intymnych części ciała i prowadzić z nimi erotyczne konwersacje. Mężczyzna przyznał się do postawionych zarzutów. Za czyny pedofilskie grozi mu do 3 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę, na terenie powiatu ostrowskiego. Policjantów wezwali członkowie Fundacji "ECPU Polska: Łowcy Pedofili", którzy zajmują się tropieniem przestępców.

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że 52-latek utrzymywał internetowy kontakt z wieloma dziewczynkami, z którymi rzekomo rozmawiał tylko o tematach seksualnych. Jak przekazują członkowie fundacji, nalegał, aby przesyłały mu swoje nagie zdjęcia.

Miał świadomość, że tematy, jakie podejmuje, powinny pozostać jeszcze przez długi czas dzieciom obce. Powtarzał, aby dochowały tajemnicy odnośnie korespondowania z nim i wymagał każdorazowo kasowania rozmów. Pisał wprost, że nie chciałby z tego powodu trafić do więzienia, a swoje rozmówczynie zapewniał, że nie jest pedofilem - dodaje fundacja.

Mężczyzna jeszcze na kilkanaście minut przed zatrzymaniem miał rozmawiać z jedną z pokrzywdzonych dziewczynek, której zdążył przesłać kolejne intymne zdjęcie. Krótko po godz. 16:00 52-latek był już w rękach policji. Przyznał się do postawionych zarzutów.

Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty dotyczące usiłowania prezentowania treści pornograficznych i nakłaniania do wykonania innej czynności seksualnej. Podejrzany o czyny pedofilskie przyznał się do postawionych zarzutów. Grozi mu za to do 3 lat więzienia - powiedziała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. podkom. Małgorzata Michaś.

Sprawa niedługo trafi do sądu.