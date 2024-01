Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży rozbójniczej w warszawskim szpitalu. Napastnik najpierw ukradł portfel z jednego z pomieszczeń szpitalnych, a następnie zaatakował gazem łzawiącym personel szpitala i inne osoby, które próbowały go zatrzymać. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę widocznego na zdjęciach i nagraniu proszony jest o kontakt z policjantami w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21.

/ Policja /

Do zdarzenia doszło 19 grudnia zeszłego roku w szpitalu przy ul. Karowej na Powiślu. Około 10:35 do budynku wszedł kulejący mężczyzna i udał się wprost do jednego z pokoi służbowych. Tam ukradł portfel należący do personelu placówki, po czym skierował się do wyjścia.

Mężczyznę próbowali zatrzymać pracownicy szpitala oraz przypadkowi świadkowie. Wtedy napastnik użył wobec nich gazu łzawiącego oraz siły fizycznej odpychając osoby, który stanęły na jego drodze ucieczki. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery - powiedział nam Jacek Wiśniewski ze stołecznej komendy.

Policja prosi, aby każdy kto na nagraniu oraz zdjęciach rozpoznaje poszukiwanego mężczyznę skontaktował się z policjantami prowadzącymi tę sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Wilczej 21, bądź kontakt telefoniczny pod numerem 4772 375 82.

Informację można przekazać także pisząc na adres: rafal.kocyk@ksp.policja.gov.pl