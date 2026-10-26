Miał rany szyi i klatki piersiowej. Ciało mężczyzny na przejściu dla pieszych w Poznaniu

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Mężczyznę z ranami szyi i klatki piersiowej leżącego na przejściu dla pieszych znaleziono dziś w Poznaniu. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Zatrzymano 48-letniego Ukraińca, która może mieć związek z tą sprawą - przekazała RMF FM podkomisarz Anna Klój, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Tuż po godz. 8 policjanci z Poznania dostali informację, że na przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Przybylińskiej i Sycowskiej leży ok. 50-letni mężczyzna. Miał rany w okolicach szyi i klatki piersiowej.

Na miejscu interweniowała załoga karetki pogotowia. Niestety życia tego około pięćdziesięcioletniego mężczyzny nie udało się uratować - mówi RMF FM Anna Klój z KWP w Poznaniu.

Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce tego zdarzenia. Trwają oględziny z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki. Na miejscu jest także obecna grupa śledcza.

Z uwagi na charakter tego zdarzenia do pracy zostali zaangażowani również policjanci z pionów kryminalnych. W Plewiskach pod Poznaniem został zatrzymany mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią tej osoby - mówi Klój. Zatrzymany to 48-letni Ukrainiec.

Policja ustala teraz okoliczności tego zdarzenia i tożsamość zmarłego mężczyzny, który nie miał przy sobie dokumentów. Śledczy nie chcą na razie przesądzać, czy zatrzymany zaatakował ok. 50-letniego mężczyznę. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w tej chwili pod uwagę brane są wszelkie hipotezy.

