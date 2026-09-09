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Mężczyzna uwięziony w maszynie do prasowania metali. Tragedia na złomowisku

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Do tragicznego wypadku doszło na terenie złomowiska we Wronkach w Wielkopolsce. Mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali. Nie udało się uratować jego życia.