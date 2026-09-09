Mężczyzna uwięziony w maszynie do prasowania metali. Tragedia na złomowisku
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Do tragicznego wypadku doszło na terenie złomowiska we Wronkach w Wielkopolsce. Mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali. Nie udało się uratować jego życia.
Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się uratować życia poszkodowanego.
Jak poinformował aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków, „ze względu na rozległe obrażenia ciała tego człowieka odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.
Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują służby, które ustalają przyczyny tragedii.