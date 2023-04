Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zlikwidowała nielegalną krajalnię tytoniu w Lesznie. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na miejscu zatrzymali 6 osób oraz zabezpieczyli ponad 13 ton suszu tytoniowego i 155 kg tytoniu do palenia.

/ Krajowa Administracja Skarbowa /

Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zlikwidowali w Lesznie (województwo wielkopolskie) nielegalną krajalnię tytoniu. Na miejscu zatrzymali 6 osób, które znajdowały się na terenie fabryki.

W trakcie przeszukiwania hali magazynowej oraz pojazdów znajdujących się w pobliżu, funkcjonariusze zabezpieczyli 13 450 kg suszu tytoniowego, 155 kg tytoniu do palenia, maszynę do cięcia tytoniu oraz urządzenia służące do jego obróbki.

Wobec zatrzymanych osób zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policyjnego, a wobec 5 z nich zakaz opuszczania kraju.

/ Krajowa Administracja Skarbowa

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Za nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych zatrzymanym grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności ewentualnie obie te kary łącznie.