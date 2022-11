Do końca roku wszystkie książki kultowej "Jeżycjady" autorstwa Małgorzaty Musierowicz ukażą się w formie elektronicznej. Będą to e-booki oraz audiobooki nagrywane przez samą autorkę. W sumie to aż 22 tomy opowieści o rodzinie Borejków mieszkających na poznańskich Jeżycach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na "Jeżycjadzie" wychowały się pokolenia czytelników. Przez kilkadziesiąt lat Polacy sięgali po kolejne tomy z opowieściami o losach rodziny Borejków z Poznania. Teraz będą mieli ku temu kolejną okazję, ponieważ kultowa seria książek zostanie wydana w formie cyfrowej.

Za dystrybucję 22 tomów "Jeżycjady" w formie digitalowej odpowiada poznańska firma Legimi.

"Symbol Poznania"

Od dekad "Jeżycjada" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Poznania i utrwaliła się w świadomości kolejnych pokoleń - mówi Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi. Jak dodaje, "cieszymy się, że możemy choćby w pewnym stopniu pomóc w upowszechnianiu tego społeczno-kulturowego fenomenu".

Tym bardziej, że sprzyja nam również symbolika. Borejkowie mieszkali przy Roosevelta, a tak się składa, że również siedziba Legimi znajduje się przy tej ulicy - zauważa Mikołaj Małaczyński.

Małgorzata Musierowicz o audiobookach: Bałam się

Jednak sama autorka książek przez lata wzbraniała się przed wydaniem swoich dzieł w formie cyfrowej. Nie chciałam tego. Bałam się. Miałam bardzo dużo przykrych doświadczeń z pirackimi książkami w internecie i dużo straciłam - mówi w rozmowie z RMF FM pisarka, Małgorzata Musierowicz. Bałam się, że jak się zgodzę na cyfrowe wydania e-booków i audiobooków, to w internecie pojawi się jeszcze więcej tych pirackich wersji - dodaje.

Na szczęście dla czytelników autorkę udało się przekonać do cyfryzacji swoich książek. Cała seria zostanie wydana w nowej formie przez platformę Legimi i - co ciekawe - to pisarka będzie czytała swoje audiobooki.

Może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale wiem najlepiej jak mówili moi bohaterowie. Jakim tonem mówili, co chcieli wyszczególnić i w jaki sposób położyć nacisk na to, co się czyta - tłumaczy Musierowicz.

Zobacz również: Tylko jeden uczeń pisał w Polsce maturę z języka łemkowskiego

"Jeżycjada" stała się lekturą rodzinną

Jak mówi, na serii książek wychowały się całe pokolenia Polaków. Autorka dobrze o tym wie, ponieważ w wiadomościach bardzo często zgłaszają się do niej czytelnicy i dzielą swoimi historiami i przemyśleniami.

Piszą do mnie moje niegdysiejsze czytelniczki. Nie tylko zachęcają do lektury swoje dzieci, ale też mężów, mamusie i tatusiów - przyznaje szczęśliwie Małgorzata Musierowicz. Mówiąc wprost - "Jeżycjada" stała się lekturą rodzinną i bardzo mnie to cieszy - dodaje.

Wszystkie 22 tomy Jeżycjady do końca roku mają pojawić się w formie digitalowej. Będzie można je przeczytać na urządzeniach mobilnych lub posłuchać.

Fragment książki "Kłamczucha"

Specjalnie dla czytelników rmf24.pl i słuchaczy RMF FM mamy małą niespodziankę. To fragment książki "Kłamczucha" czytanego właśnie przez Małgorzatę Musierowicz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Musierowicz - fragment książki "Kłamczucha"

Małgorzata Musierowicz to jedna z najbardziej popularnych autorek powieści dla młodzieży - podkreśla Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Jak dodaje, "na jej książkach wychowywało się już kilka pokoleń czytelników".

"Jeżycjada" jest też cyklem nierozerwalnie związanym z Poznaniem. Jej fani od lat odwiedzają nasze miasto, by na własne oczy zobaczyć miejsca, w których mieszkają i przeżywają swoje perypetie bohaterowie książek - mówi Jan Mazurczak.