Dantejskie sceny w Poznaniu. W tle parafia, deweloper i eksmisja komornicza

RMF24

W Poznaniu w Wielkopolsce odbył się protest w związku z eksmisją kobiety, Sandry Mayer, z 15-letnim synem z Osiedla Maltańskiego. W jej obronie stanęło killkudziesięciu sąsiadów i aktywistów. Tłum próbował zablokować eksmisję, a na miejscu interweniowała policja, która siłowo usuwała protestujących. Ostatecznie do eksmisji kobiety doszło. Co leży u źródła tej trudnej sytuacji?

Mieszkała na działce, którą kościół sprzedał deweloperowi

W Poznaniu w Wielkopolsce na jednej z posesji osiedla odbyły się czynności eksmisyjne z udziałem komornika oraz policji. Mieszkańcy i aktywiści ścierali się ze służbami. Sytuacja to pokłosiem tego, że zamieszkałe przez kilkaset osób osiedle jest położone na terenie dawnych ogródków działkowych, które należały niegdyś do Parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego. Na początku 2026 roku parafia sprzedała teren Archidiecezji Poznańskiej, która z kolei sprzedała go spółce budowlanej, a deweloper planuje budowę w tym miejscu ok. 2 tysięcy mieszkań.

Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat informuje, że na osiedlu, które przez lata rozbudowało się z rodzinnych ogródków działkowych do blisko dwustu miniposesji, było mnóstwo policjantów oraz protestujących. Ci drudzy zabarykadowali się na posesji pani Sandry Mayer i jej 15-letniego syna.

Komornik wykonał nakaz eksmisji, choć ta - zadaniem pełnomocnika kobiety - jest nielegalna. Jak dowiedział się nasz reporter, kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna teraz wnosić o nakaz. Robotnicy pod nadzorem policji wycięli furtkę, a policja wyciągała siłą protestujących, którzy skandowali hasła „mafia”, „hańba”, „solidarność naszą siłą” czy „na bruk w imię Boże”.

Fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Deweloper złożył kobiecie propozycję

Kobieta otrzymała od dewelopera - który jest teraz właścicielem gruntu - propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Nie skorzystała jednak z tego rozwiązania i zapowiada dalsze kroki prawne w związku z eksmisją.

Fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

/ PAP

Fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP