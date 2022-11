W nocy zakończyło się usuwanie skutków awarii sieci ciepłowniczej na Starym Mieście w Poznaniu. Przez cały wczorajszy dzień bez ogrzewanie i ciepłej wody było ponad 130 budynków centrum miasta.

Awaria sieci ciepłowniczej została wykryta w niedzielę wieczorem. Prace nad jej usunięciem z użyciem ciężkiego sprzętu rozpoczęły się w poniedziałek rano i trwały do nocy.

Ciepło wróciło do 134 budynków około godziny 2:00 w nocy. Od momentu przywrócenia sprawności sieci do nagrzania się budynków musiały minąć 3 godziny. Jak podają przedstawiciele spółki Veolia, w okolicach Starego Rynku w Poznaniu doszło do rozszczelnienia rury ciepłowniczej.

Usuwanie skutków awarii trwało cały dzień, ponieważ fachowcy podczas pracy natknęli się jednak na betonową konstrukcję i musieli rozkuć ją za pomocą ciężkiego sprzętu, a ten mógł zostać użyty dopiero w poniedziałek rano.

Zdaniem przedstawicieli dostawcy ciepła, tego typu awarie mogą występować na sieci, a procedury, które podjęto to standardowe działania prowadzone do zażegnania problemu.