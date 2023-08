Nietypowy wygląd motocyklisty zwrócił uwagę policjantów w wielkopolskiej Wrześni. 43-latek na głowie miał maskę spawalniczą zamiast kasku. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany.

43-latek jechał na motocyklu w masce spawalniczej zamiast kasku / Wielkopolska policja / Policja

Policja we Wrześni zatrzymała dwóch mężczyzn jadących motocyklem. Uwagę mundurowych przykuł wygląd pasażera jednośladu.

Zamiast kasku miał na głowie maskę spawalniczą, którą zakrył jeszcze kapturem bluzy. Po to, aby nikt nie zorientował się, że jest to maska - podał oficer prasowy policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński. Wkrótce okazało się, że pasażer i jednocześnie mieszkaniec Wrześni jest poszukiwany.

Za popełnione wykroczenie policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 100 złotych oraz pięcioma punktami karnymi. 43-latek trafi do zakładu karnego.



Kierujący motocyklem okazał się 16-latkiem pochodzącym z powiatu słupeckiego. Wprawdzie posiadał uprawnienia do kierowana tym pojazdem, ale w związku z przewożeniem pasażera w nieodpowiedni sposób jego sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego.