W RMF FM odliczamy czas do świąt Bożego Narodzenia! Sprawdzamy zatem jak można ozdobić choinkę oraz w jaki sposób powstają same ozdoby. W związku z tym odwiedziliśmy fabrykę bombek KADPOL w Gnieźnie, po której oprowadził nas jej właściciel, Albert Kozłowski.

Bombki z fabryki ozdób świątecznych / Beniamin Piłat / RMF FM

Fabryka KADPOL zlokalizowana przy ul. Kostrzyńskiej w Gnieźnie to miejsce z tradycjami, gdzie szklane bombki wykonywane są już od ponad 30 lat. Przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się odwiedzić to miejsce i sprawdzić, w jaki sposób wykonywane są ozdoby choinkowe. Wszystkie bombki tworzone są tam ręcznie.

Rocznie potrafimy wykonać nawet dwa miliony ozdób - mówi w rozmowie z RMF FM Albert Kozłowski, właściciel fabryki. Tak naprawdę w grudniu jesteśmy już po najbardziej intensywnej pracy. Wyrabiamy bombki przez cały rok.

Jak wygląda proces wytwarzania bombek?

W okresie przedświątecznym fabrykę odwiedzają wycieczki szkolne, które przyjeżdżają zobaczyć jak wygląda produkcja ozdób choinkowych. Zwiedzaliśmy fabrykę tuż za dzieciakami. Pierwszą stacją na trasie jest dmuchalnia. Tutaj nasze bombki są dmuchane - mówi Albert Kozłowski. Wykorzystujemy do tego specjalne szkło sodowe. Dzięki palnikowi jest ono rozgrzewane do temperatury kilkuset stopni i jest ono wtedy elastyczne. Później pozostają już tylko płuca i zdolności manualne pracownika, który najpierw rozdmuchuje i nadaje kształt ozdobom.

Pracownicy siedzący przy stanowiskach mogą korzystać również ze specjalnych foremek. One sprawiają, że na choinkach pojawiają się takie ozdoby jak lokomotywy lub samochody.

Fabryka bombek w Gnieźnie / Beniamin Piłat / RMF FM

Po nadmuchaniu bombek przenoszone są one do kolejnego pomieszczenia - srebrzalni. Etap ten polega na tym, że do każdej ozdoby wtłaczany jest azotan srebra i reduktor. Następnie bombki zamaczane są w wodzie, której temperatury wynosi kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Tam następuje wytrącenie srebra i bombki otrzymują podkład. Dzięki temu możemy się w nich przejrzeć, nie są one przezroczyste - wyjaśnia Kozłowski.

Następnie bombki trafiają do lakierni, gdzie nakładany jest kolor na każdą z nich. Nie ma ograniczeń - mówi właściciel fabryki. Możemy pomalować je na dowolne kolory. Po wyschnięciu bombki czeka dekorowanie. Pracownicy malują ręcznie każdą bombkę. Wśród wzorów znaleźliśmy między innymi papugi, chatki piernikowe i Mikołajów.

Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest sklep, do którego trafiają przygotowane bombki. Ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Moda na ozdoby i bombki dla Białego Domu

Firma Alberta Kozłowskiego istnieje już ponad 30 lat. Bombki z Gniezna trafiły już w tym czasie na wszystkie kontynenty. Mieliśmy nawet takie nietypowe zamówienie. Otrzymaliśmy maile i telefon z jednego z departamentów Białego Domu. Okazało się, że mieliśmy do wykonania bombki z wizerunkami Donalda Trumpa i jego żony. Zamówienie dotyczyło tylko 10 sztuk. Po wykonaniu zawieźliśmy je na lotnisko do Warszawy, gdzie jeden z pracowników Białego Domu przyleciał, odebrał bombki i tego samego dnia odleciał do USA - wspomina Kozłowski.

Czy w produkcji ozdób choinkowych panuje określona moda? Choinki powinny być kolorowe - mówi Albert Kozłowski. Kilka lat temu były takie prośby, zapowiedzi, że na topie będą jednokolorowe choinki, np. złote lub srebrne. Ostatecznie jednak chodzi o to, by te choinki mieniły się wieloma kolorami.