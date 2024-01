Identyfikator mieszkańca strefy parkowania można wykupić online – przypomina Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Tak zakupionego identyfikatora nie trzeba wykładać za przednią szybę w samochodzie. Dane o płatności są zapisane w systemie elektronicznym i mają do nich dostęp kontrolerzy ZDM.

/ ZDM Poznań /

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, e-identyfikator to duże udogodnienie dla osób mieszkających w strefie. Można go wykupić bez wychodzenia z domu, nie trzeba udawać się do Biura Strefy Płatnego Parkowania i czekać w kolejce.



ZDM przypomniał, że identyfikatora parkingowego zakupionego online nie trzeba też wykładać za przednią szybę w samochodzie. Dane o płatności są zapisane w systemie elektronicznym i dostępne dla kontrolerów ZDM.



„Trzeba jednak pamiętać, że e-identyfikator przeznaczony jest tylko dla tych kierowców, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem samochodu i których dane wpisane są w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Takiego identyfikatora nie można kupić z dnia na dzień. Wnioskowana data rozpoczęcia ważności e-identyfikatora nie może być wcześniejsza niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że osoba, które teraz wyśle elektroniczny wniosek o zakup e-identyfikatora otrzymają go najpóźniej w pierwszych dniach lutego” – wyjaśnił ZDM.

14 dni to czas niezbędny na weryfikację złożonych dokumentów, dokonanie ewentualnych uzupełnień we wniosku oraz wpłatę i zaksięgowanie należności.



W przypadkach takich jak auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym, kierowca musi zakupić identyfikator w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ZDM przy ul. Głogowskiej 18.



O e-identyfikator mogą ubiegać się mieszkańcy ulic objętych płatnym parkowaniem (czyli Starego Miasta, Jeżyc, Wildy, Łazarza, Zagórza, Śródki i św. Rocha), kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz osoby z niepełnosprawnością.



Szczegółowe informacje o e-identyfikatorze można uzyskać na stronie ZDM: eidentyfikator.zdm.poznan.pl.