Kilkanaście tysięcy okolicznościowych kart PEKA z herbami poznańskich klubów piłkarskich Warty i Lecha trafiło właśnie do sprzedaży. Karty dla kibiców "Zielonych" mają związek z jubileuszem 110-lecia klubu, w przypadku "Kolejorza" uświetnią jego stulecie.

Jubileuszowa karta Warty Poznań / ZTM Poznań /

W miniony weekend wystartował 97. sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Po raz trzeci z rzędu w najwyższej lidze piłkarskiej występują dwa zespoły ze stolicy Wielkopolski, a derby Poznania będą jedynymi w lidze pojedynkami drużyn z tego samego miasta. Ponadto, w tym roku przypada 110. rocznica Warty Poznań, która jest najstarszym klubem piłkarskim w mieście, a także stulecie Lecha Poznań.

Na ten wyjątkowy sezon Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przygotował okolicznościowe karty PEKA, czyli Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Cieszymy się, że na początku kolejnego sezonu, w którym obie drużyny ponownie będą rywalizowały w Ekstraklasie, możemy udostępnić specjalne karty PEKA kibicom. Warto zaznaczyć, że to pierwsze karty poświęcone klubom sportowym, ale też w obu przypadkach obchodzone przez nie jubileusze są znaczące - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zielone zostały przygotowane z myślą o kibicach Warty, a niebieska część trafi do kibiców Lecha. Na każdej widać okolicznościowe grafiki związane z rocznicami.

Jubileuszowa karta Lecha Poznań / ZTM Poznań /

Ten rok jest dla nas wyjątkowy. W marcu rozpoczęliśmy świętowanie 100 lat powstania klubu. Pod koniec maja zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Obchody rocznicy trwają cały rok i obejmują wiele aktywności, nie tylko związanych z samym sportem. Jubileuszowa karta Peka zainteresuje na pewno naszych kibiców, którzy przecież tłumnie przyjeżdżają na mecze komunikacją miejską - mówi Wojciech Terpiłowski, kierownik działu Marketingi Wizerunkowego Lecha Poznań.

Dla "Zielonych" obecność na kartach ma znaczenie nie tylko pod względem wizerunkowym.

Promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej wśród naszych kibiców i pracowników jest jedną z wielu form naszego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Cieszy nas to, że za przejazd publicznymi środkami transportu w naszym mieście można rozliczyć się przy użyciu zielonej karty Peka z herbem Warty Poznań. Mamy nadzieję, że to jeszcze bardziej zachęci kibiców do wybierania bardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się. Dziękujemy Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu za włączenie nas w ten wyjątkowy projekt - podkreśla Antoni Szczepaniak, kierownik marketingu w Warcie Poznań.

Łącznie przygotowano kilkanaście tysięcy specjalnych kart Peka. Pierwsza partia trafiła do sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań oraz wybranych Punktach Sprzedaży Biletów w poniedziałek, 18 lipca.

Kolekcjonerskie Peki to karty na okaziciela. Koszt ich zakupu to 27 zł, z czego 12 zł wynosi kaucja, a 15 zł to kwota doładowania tPortmonetki do wykorzystania w transporcie organizowanym przez ZTM Poznań. Kwotę doładowania można wykorzystać bezterminowo, a kaucję można otrzymać z powrotem w przypadku oddania karty.