Mieszkańcy Poznania i turyści mogą już oglądać za darmo renesansowy dziedziniec Pałacu Górków - siedziby Muzeum Archeologicznego. Znajduje się tam między innymi unikatowy obelisk Ramzesa II.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Przechodząc pod ozdobionym florystycznymi wzorami portalem z 1548 roku, całkowicie za darmo, poznaniacy i turyści mogą zwiedzić specjalnie zaaranżowaną przestrzeń, w której w centralnym punkcie stoi jedyny w tej części Europy egipski obelisk.

Goście mogą przyjrzeć się hieroglifom z czasów Ramzesa II oraz podziwiać renesansową architekturę kolumn i arkad znajdujących się w tym miejscu. Od teraz także - dzięki środkom z budżetu Miasta - wejście do gmachu muzeum przeniesione zostało z ulicy Wodnej na ulicę Klasztorną.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

Muzeum Archeologiczne na dziedziniec oraz wystawy stałe zaprasza od wtorku do piątku w godzinach od godz. 10.00 do 17.00, w sobotę od godz. 11.00 do 18.00 oraz w niedzielę od godz. 12.00 do 16.00.

W poniedziałki Muzeum Archeologiczne jest nieczynne.