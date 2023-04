"Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 2021-2022" - obwieszczenie z takim zapisem zostało rozwieszone w Wielkopolsce. Błąd wielkopolskich urzędników kosztował kilka tysięcy złotych. Wielkopolski Urząd Wojewódzki tłumaczy, że nie miał zamiaru wzywać dzieci na komisję wojskową.

Obwieszczenie z błędami / Gorąca Linia RMF FM

31 marca w całej Wielkopolsce pojawiło się obwieszczenie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, dotyczące wezwania mieszkańców na komisję wojskową. Jak podkreśla Wojskowe Centrum Rekrutacyjne w Poznaniu, wezwanie jest skierowane do osób urodzonych w 2004 roku lub starszych, które muszą spełnić określone warunki. Przed komisją stawić się powinny osoby w wieku 18-19 lat, które nie mają jeszcze przypisanej kategorii wojskowej. Wyjątkiem są osoby urodzone w 1999 roku lub później, które nie otrzymały jeszcze kategorii lub mają stawić się na ponowną komisję.

Błąd w obwieszczeniu wojewody

W obwieszczeniu wojewody wielkopolskiego z 31 marca 2023 roku wychwycony został błąd. Urzędnicy napisali, że "Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 2021-2022". Oznaczałoby to, że przed komisją wojskową mają pojawić się dzieci. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przesłał do redakcji RMF FM wyjaśnienie tej pomyłki.

Wystąpiła omyłka pisarska, polegająca na dodaniu słowa "urodzone". Prawidłowy zapis punktu 3. obwieszczenia powinien zatem brzmieć: 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które w latach 2021-2022: - czytamy w wiadomości przesłanej przez rzecznika prasowego WUW.

Błąd został zauważony przez urzędników już 28 marca, a więc przed publikacją obwieszczenia. Niestety już po przekazaniu egzemplarzy tego dokumentu do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa wielkopolskiego - wyjaśnia rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, Jarosław Władczyk.

Jeszcze tego samego dnia wysłano e-mail do jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o dokonanie korekty poprzez zasłonięcie lub zamazanie tego słowa wraz z instrukcją. Od wszystkich powiatów Wielkopolski Urząd Wojewódzki otrzymał potwierdzenia odebrania wiadomości. Zastosowano takie rozwiązanie ze względu na bardzo krótki okres między wykryciem omyłki pisarskiej a terminem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczonym na 31 marca br. Z przyczyn technicznych niemożliwe było wydrukowanie i rozdystrybuowanie tych dokumentów na teren całego województwa w tak krótkim czasie - wyjaśnia Władczyk.

3 i 13 kwietnia wysłano do samorządów pytanie, czy błąd ten został skorygowany. Otrzymano zwrotnie potwierdzenia wykonania zadania - pisze rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego. Opublikowanie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano na 31 marca. Tam nie znalazła się już pomyłka.

7 tysięcy błędnych egzemplarzy

Z informacji przesłanych nam przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki wynika, że zamówiono i rozdystrybuowano do wielkopolskich powiatów i do miast na prawach powiatu 7 tys. egzemplarzy tych ogłoszeń. Urząd zapłacił za to 4 tys. złotych.

Za przygotowanie i dystrybucję obwieszczenia odpowiedzialny był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W stosunku do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i rozprowadzenie tego komunikatu zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej - kończy rzecznik wojewody wielkopolskiego, Jarosław Władczyk.