Jeszcze tylko przez dwa dni można podziwiać w Poznaniu dywany kwiatowe, które zostały usypane w parku Mickiewicza przed operą. Do powstania barwnej kompozycji wykorzystano prawie pół miliona kwiatów.

Tylko do poniedziałku można oglądać niezwykłe zjawisko w Poznaniu / Przemek Wałczyński / RMF MAXX

Tylko do poniedziałku można podziwiać dywany kwiatowe usypane w Parku Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak co roku ułożyli je studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Projekt tegorocznej edycji nawiązuje do trzydziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - mówi Agata Walczak-Górka, projektantka tegorocznej instalacji.

Dywan kwietny w Poznaniu Przemek Wałczyński / RMF MAXX

To skrót wojewódzkiego funduszu. Nam też bliska jest zieleń i ekologia. Chcemy pokazać, że taka jednostka istnieje - dodaje Walczak-Górka.

Najtrudniejsze w procesie powstawania dywanów było układanie liter, a to one w większości składają się na tegoroczną kompozycję. Dywany można podziwiać tylko do poniedziałku. Później znikną one z miejskiej przestrzeni.