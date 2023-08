Poznańskie MPK zaprasza poznaniaków i turystów do skorzystania w długi weekend z Linii Turystycznych. W Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, uruchomiona zostanie linia 102. Długi weekend wyjątkowo zapowiada się też na Maltance. Kursy odbywać się będą co 30 minut.

/ MPK Poznań / Facebook

W Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia, uruchomiona zostanie linia turystyczna nr 102. Piętrowym autobusem MAN SD202 będzie można dojechać do Muzeum Broni Pancernej, gdzie odbywać się będą obchody Święta Wojska Polskiego.

Tego dnia odjazdy z przystanku Poznań Główny odbędą się o godz. 10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 14.30 i 15.30.

Odjazdy z Muzeum Broni Pancernej: godz. 10.30, 11.30, 12.45, 13.45, 15.00, 16.05.

W programie imprezy w Muzeum Broni Pancernej, która odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 16.00 przewidziano m.in. prezentację historycznego i współczesnego sprzętu wojskowego oraz pokazy grup rekonstrukcji historycznych. Jak zapewniają organizatorzy, liczyć będzie można na wojskowy poczęstunek oraz kilka niespodzianek.

Wstęp na imprezę jest wolny.

Uruchomione zostaną też inne linie turystyczne – 0, 20 i 100. Będą one funkcjonować przez wszystkie dni długiego sierpniowego weekendu.





Wyjątkowa Maltanka

Długi weekend na Maltance zapowiada się wyjątkowo! Kursy kolejką odbywać się będą co 30 minut, dodatkowo w dniach 12, 13 i 15 sierpnia będą realizowane przez dwa parowozy: do Borsiga dołączy Lowa z Wyrzyskiej Kolei Powiatowej w Białośliwiu.





Kolej Parkowa Maltanka funkcjonuje codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00: w dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w soboty, niedziele i święta – co 30 minut. I właśnie taka częstotliwość kursów będzie obowiązywać przez cały nadchodzący długi weekend: we wszystkie dni od 12 do 15 sierpnia kursy na Maltance odbywać się będą co pół godziny.