Co wspólnego z czytaniem mają opary z rury wydechowej? Który z pisarzy sięga po książki, bo są mądrzejsze od niego? Która autorka jest zdania, że dzięki nim „żyje bardziej”? Kto chwyta za lekturę, by nie zadawać się z ludźmi? Sprawdził to największy portal czytelniczy w Polsce - lubimyczytać.pl - który pytanie "Lubisz czytać, bo...?" najpoczytniejszym autorom i autorkom zadał prosto ze swojej siedziby na poznańskich Jeżycach!

/ Shutterstock Topowi pisarze i pisarki ujawniają, dlaczego lubią czytać! Wystartowała akcja proczytelnicza “Lubimy czytać, bo...| Bez czytania nie ma pisania" w ramach plebiscytu Książka Roku 2022. Pytanie: “Lubisz czytać, bo... ?" zostało zadane wszystkim nominowanym w plebiscycie. Część z nich nadesłała nagrania wideo z odpowiedziami. Wśród autorek i autorów, którzy zechcieli podzielić się powodami, dla których z entuzjazmem sięgają po lekturę, znaleźli się m.in. Joanna Bator, Mariusz Szczygieł, Radek Rak, Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Katarzyna Tubylewicz, Anna Benning, Weronika Marczak, Łukasz Orbitowski i wielu innych. Twórczynie i twórcy literaccy nie tylko tworzą historie, po które później sięgają czytelniczki i czytelnicy. Oni sami są też jednymi z nas. Bo nie tylko lubią pisać. Są też częścią naszej społeczności - tak jak my, odbiorcy ich książek - po prostu lubią czytać. Mamy nadzieję, że ich motywy, dla których sięgają po literaturę, zainspirują czytelników i czytelniczki do częstszego zanurzania się w lekturze - mówi Izabela Sadowska, prezeska Lubimyczytać. Dlaczego twórcy lubią czytać? Wideo youtube "Lubimy czytać bo..."? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, podobnie jak wielu jest twórców, którym je zadano. Odpowiedzi mogą zaskakiwać. - Lubię czytać, bo wtedy żyję bardziej - zdradza Joanna Bator.



- Lubię czytać książki, bo nie muszę wtedy zadawać się z ludźmi - mówi Zygmunt Miłoszewski.



- Bo książki są mądrzejsze ode mnie. One są nawet często mądrzejsze od ludzi, którzy je napisali - zauważa Mariusz Szczygieł.



- Lubię czytać dlatego, bo wtedy uzmysławiam sobie, że ktoś inny odbiera świat podobnie jak ja. I że czasem jest łatwiej coś powiedzieć, pisząc książkę, niż mówiąc to drugiemu człowiekowi - ujawnia Radek Rak.



- Lubię czytać dlatego, że po prostu sprawia mi to dziką przyjemność - z szerokim uśmiechem na twarzy mówi Wojciech Chmielarz.



- Lubię czytać, bo wtedy najczęściej nie piszę... - odpowiada z przymrużeniem oka Robert Małecki i dodaje: - ...a tak naprawdę: bo wobec książki jestem bezbronny jak dziecko i poddaję się jej całkowicie. Uwielbiam ten moment, kiedy historia mnie uwodzi. Największy portal czytelniczy w kraju zapytał o to autorki i autorów nominowanych w plebiscycie Książka Roku 2022 Lubimyczytać. Głosować na 130 tytułów w 13 kategoriach można do końca lutego na https://lubimyczytac.pl/plebiscyt. Tylko do tej pory oddano już ponad 140 tys. głosów na najpoczytniejsze książki ostatnich 12 miesięcy.