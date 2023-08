Na bezpłatne oprowadzania po wystawie "Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Kraju Warty 1941-1943" zaprasza w tym tygodniu Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Zaproszenie ma związek z 80. rocznicą likwidacji obozów pracy przymusowej dla Żydów w Kraju Warty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Muzeum zachęca wszystkich zainteresowanych historią do poszerzenia wiedzy na temat tego typu obozów w czasie zaplanowanych spotkań wokół wystawy stałej. Bezpłatne oprowadzania odbywać się będą od wtorku do piątku.



W związku z rocznicą przygotowano m.in. wykład o historii Elhanana Sombka, który w wieku 16 lat trafił z rodzinnego Wielunia do obozu pracy w Żabikowie (niem. Poggenburg), gdzie zatrudniony był przy ciężkich robotach ziemnych. Zainteresowanych zapraszamy także na warsztaty rysunkowe, na których przyjrzymy się współczesnemu krajobrazowi miejsc poobozowych na przykładzie obozu RAB Poggenburg w Żabikowie - podało muzeum.



9 sierpnia 1943 r. Heinrich Himmler wydał rozkaz o ostatecznym rozwiązaniu obozów pracy dla Żydów w Kraju Warty. Robotników przymusowych deportowano transportami kolejowymi do KL Auschwitz.



Przymus pracy stanowił jedno z ważniejszych ogniw polityki Trzeciej Rzeczy wobec ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej. W latach 1941-1943 w okręgu Rzeszy Kraj Warty, części ziem okupowanej Polski wcielonych do Rzeszy funkcjonowało ok. 100 obozów pracy przymusowej dla Żydów. W samym Poznaniu było ich ok. 30. Deportowano do nich ludność żydowską przede wszystkim z getta łódzkiego, a także z gett prowincjonalnych Kraju Warty - podało muzeum.



Jak przypomniano, obozy były miejscami skoszarowania więźniów skąd byli kierowani do ciężkich robót i eksploatowani do granic możliwości. Osadzanych w obozach wykorzystywano m.in. do przygotowania terenów pod budowę dróg i autostrad, budowę i modernizację szlaków kolejowych, robót komunalnych czy robót melioracyjnych.



Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie powstało w 1979 roku. Usytuowane jest na terenie byłego niemieckiego więzienia policji bezpieczeństwa i obozu karnośledczego. Jest instytucją kultury wielkopolskiego samorządu. Sprawuje - na obszarze swego działania - statutową opiekę nad miejscami pamięci, którymi są tereny i obiekty byłych obozów i miejsc zagłady.



Misją instytucji jest zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni niemieckich dokonanych na terenie Wielkopolski. W sposób szczególny dokumentuje historię pierwszego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, obozu w Żabikowie oraz 144 obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce.