Egzaminatorzy z kolejnych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przystępują do ogólnopolskiego protestu. Egzaminy praktyczne zostały odwołane m.in. w Lesznie i Koninie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Osoby, które w tym tygodniu były umówione na egzaminy praktyczne w tych dwóch ośrodkach nie przystąpią do nich - ustalił reporter RMF FM.

Funkcjonują pozostałe trzy ośrodki w województwie: w Pile, Kaliszu i Poznaniu. Egzaminy odbywają się normalnie, choć nie wiadomo jak długo utrzyma się taka sytuacja - mówił Tomasz Talarczyk, egzaminator z poznańskiego WORDu. Zależy nam na osobach zdających, ale walczymy też o siebie - zaznaczył.

Starający się o prawo jazdy kategorii "B" teraz w Poznaniu muszą czekać na termin ok. trzech tygodni, a o uprawnienia do kierowania motocyklami - cztery. Gdyby protest był kontynuowany, szanse na zdanie egzaminu przez tych ludzi znacząco by się odsunęły w czasie - mówił egzaminator.

Protestuje również ośrodek w Zielonej Górze, gdzie dziś nie odbywają się egzaminy praktyczne. Jutro maja zostać odwołane także testy teoretyczne.