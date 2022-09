Wybrane linie tramwajowe w Poznaniu od października pojadą zmienionymi trasami, na innych tramwaje będą kursować częściej. Równocześnie dwie z obecnie kursujących linii zostaną zawieszone.

Jedna z linii tramwajowych w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu mają ułatwić wjazd do centrum miasta i poprawić komunikację między dzielnicami.

Zmiany zostały przygotowane w taki sposób, by zbliżający się remont tzw. Trasy Kórnickiej i związane z nim jej zamknięcie dla ruchu tramwajowego nie powodował konieczności zmiany przebiegu tras w całym Poznaniu.

Jak poinformował dyrektor ZTM Jan Gosiewski, brak możliwości przejazdu tramwajem z mostu Teatralnego do kierunku placu Cyryla Ratajskiego z uwagi na modernizację węzła przy Okrąglaku stanowi dużą uciążliwość.

Dokładamy jednak w związku z tym starań, aby minimalizować skalę niedogodności dla pasażerów i wykorzystujemy każdą okazję, żeby ułatwiać podróżnym przemieszczanie się po mieście. Warto także pamiętać, że po zakończeniu prac pasażerowie zyskają nowoczesne torowiska gwarantujące bezpieczne i wygodne podróże - wyjaśnił dyrektor ZTM, Jan Gosiewski.

Tramwaje zmienią trasy

Od 1 października zmianie ulegnie trasa linii tramwajowej numer 12, która pojedzie z pętli Starołęka PKM, przez Rataje i centrum, do pętli Połabska. Zmiana ma umożliwić bezpośredni dojazd z Rataj i Winograd do centrum od strony ulicy Królowej Jadwigi.

3 października, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wydłużona zostanie trasa tramwaju numer 98, którym od tego dnia dojedziemy z Zawad w rejon placu Ratajskiego.

Pomiędzy pl. Ratajskiego a pl. Wielkopolskim wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Tramwaje będą jeździć po jednym torze. Pomiędzy pl. Wielkopolskim a Zawadami - po dwóch torach, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem linii wahadłowej.

Trasa tramwaju numer 12 od 1 października: STAROŁĘKA PKM - Starołęcka - Zamenhofa - Krzywoustego - Królowej Jadwigi - Matyi - Pułaskiego - Winogrady - Murawa - Al. Solidarności - POŁABSKA;

Trasa tramwaju numer 98 od 3 października: ZAWADY - Podwale - Rondo Śródka - Wyszyńskiego - Estkowskiego - Małe Garbary - Pl. Wielkopolski - 23 Lutego - PL. RATAJSKIEGO;

Od października zmiany dla pasażerów MPK Poznań:

W związku ze zmianą trasy linii tramwajowej numer 12, Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o zwiększeniu liczby kursów tramwajów linii numer 6. Te pojadą dwa razy częściej, nie tylko w dni robocze, ale też w soboty i święta. Nie wszystkie jednak dojadą do Junikowa. Co druga "szóstka: będzie kończyła trasę na pętli Budziszyńska.

Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania także na linii nr 13. Od 1 października w godzinach szczytu komunikacyjnego 13 będzie kursowała co pięć minut. W dni robocze, w godzinach 19:00-20:00, oraz w dni wolne, w godzinach 11:30 - 20:00, pojedzie co 10 minut. Ma to związek z decyzją o zawieszeniu innej linii tramwajowej w rejonie Rataj.

W związku z poprowadzeniem trasy tramwaju nr 12 na Winogrady, zawieszona zostanie linia nr 4, kursująca obecnie na trasie Połabska - Ogrody. Od października nie pojedziemy już także linią numer 8. Jej przebieg w rejonie Rataj częściowo pokrywa się z trasami funkcjonujących częściej linii nr 6 i 13, dlatego podjęto decyzję o jej zawieszeniu.